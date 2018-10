Centrodestra riammesso con le due liste alle provinciali

CAMPOBASSO. E’ durata poche ore e una nottata la paura del centrodestra di aver fatto un passo falso in via delle elezioni provinciali fissate al 31 ottobre per il rinnovo del Consiglio di Palazzo Magno (il presidente Antonio Battista rimarrà in carica a prescindere per un altro anno).

A sanare i vizi formali riscontrati in sede di esame delle candidature che hanno portato la commissione competente a escludere sia Provincia Amica che Insieme in Provincia è stato il delegato Francesco Roberti.

Tutto torna come prima, dunque, mentre nel centrosinistra, i candidati della lista Cives Provincia Democratica si stavano sfregando le mani per il possibile colpaccio.