Piazzagrande anche a Termoli, nasce il comitato che sostiene Zingaretti

TERMOLI. Comincia la lunga corsa verso le Primarie del Pd che porteranno al nuovo assetto politico dem con l'elezione del segretario.

Al di là delle posizioni e delle enclavi statutarie, c'è chi a Termoli, senza remore, si getta a capofitto nell'avventura lanciata nella capitale da Nicola Zingaretti, Governatore del Lazio, «appena terminata la due giorni straordinaria di #piazzagrande: un appuntamento che ha coinvolto migliaia di persone che si sono ritrovate a Roma! Non restare a guardare, c'è bisogno della partecipazione di tutti coloro ai quali sta a cuore l'Italia, contattaci via email, WhatsApp o Facebook per restare aggiornato o anche solo per comunicarci la tua solidarietà!»

Nasce a Termoli il Comitato Piazza Grande a sostegno di Nicola Zingaretti per un'alternativa seria, nuova e pulita per l'Italia e per Termoli. Promotore del comitato locale è Sandro d'Onofrio, di ritorno insieme ad altri cittadini termolesi dalla due giorni #piazzagrande appena terminata a Roma: l'appuntamento organizzato da Zingaretti che ha coinvolto anche alcune centinaia di sindaci e amministratori locali.