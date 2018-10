Sul Tunnel il centrodestra regionale dovrà gettare la maschera

TERMOLI. Che succederà domani in Consiglio regionale?

Che fine farà la variante al Prg propedeutica alla realizzazione del piano di riqualificazione del centro storico, quello che prevede il cosiddetto tunnel?

Quanto sarà omogenea e compatta la maggioranza di centrodestra rispetto alla quasi omologa rappresentanza al Comune di Termoli?

Sarà una ostativa l’istanza portata avanti dall’opposizione regionale del Movimento 5 Stelle?

Sono alcune delle questioni che saranno alla base di decisioni o non decisioni che immancabilmente dovranno avere delle ripercussioni politiche nella stagione in cui lo schieramento guidato da Toma che ha riconquistato Palazzo Vitale e Palazzo D’Aimmo punta deciso anche a campanili importanti come Termoli e Campobasso.

Prove tecniche di alleanze territoriali? Macché, siamo certi che per quanto riguarda le amministrative la quadratura del cerchio sarà anche più complicata di quella che vide catapultato il presidente dei commercialisti alla guida della Regione Molise.

In ballo vi è l’autentico volto del centrodestra, domani.