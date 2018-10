Inizia il Consiglio regionale, arriva la delegazione No Tunnel

CAMPOBASSO. Spedizione al gran completa, civica e politica, a Campobasso per il Consiglio regionale sul Tunnel.

Sia la rappresentanza delle opposizioni che quella dei comitati, presente nel capoluogo.

La convocazione è fissata alle 10, ma solo alle 11.15 arrivano gli inquilini istituzionali a Palazzo D’Aimmo.

Intanto, nelle ultime ore diversi i contributi pervenuti, per Nicola Felice, «Il Consiglio regionale, in seduta monotematica, è chiamato ad esprimersi sulla variante al piano regolatore di Termoli, per il progetto di finanza di riqualificazione urbana: il famigerato “Tunnel”.Si è ad un punto cruciale per conoscere il proseguo nella procedura finale con l’assegnazione definita e l’apertura del cantiere dei lavori, quindi giungere entro il 31 dicembre prossimo, data ultima di scadenza per la rendicontazione del finanziamento. E’ tanta l’attesa per Termoli e i Termolesi di conoscere la conclusione a cui i consiglieri regionali giungeranno. Se la scelta dovesse essere dettata dall’appartenenza territoriale dei componenti la Giunta e il Consiglio, ben poche speranze ci sarebbero per i Comitati, Associazioni, e liberi cittadini (anche il sottoscritto), da sempre in vari modi e sedi opportune, si sono opposti al progetto, indicando le varie criticità: urbanistiche, paesaggistiche, storiche, funzionali, procedurali. Mentre è forte l’auspicio, che l’intero consiglio regionale, senza distinzione di appartenenza: territoriale, colore politico, maggioranza, opposizione, esamini con tutte le dovute attenzioni e approfondimenti le problematiche (tecniche, amministrative, procedurali) connesse alla realizzazione dell’opera.In tanti attendono una decisione, in scienza e coscienza, chiara, senza sotterfugio o atti pilateschi da parte del Consiglio regionale. Dalla decisione dei consiglieri regionali, dipenderà molto il futuro economico, sociale e politico, non solo di Termoli e del basso Molise, ma dell’intera regione».

L’avvocato Giuseppe Caruso, invece, «Santa elezione pensaci tu… Sembra proprio che oggi sia una giornata decisiva per la cosiddetta “questione del tunnel” che ormai da anni sta preoccupando la gran parte dei termolesi avversi a questo progetto di riqualificazione del centro storico i cui profili di negatività ed inutilità sotto i più vari punti di vista, credo siano ormai evidenti a tutti.

Domani, per l'appunto, il Consiglio Regionale dovrà, o dovrebbe..., pronunciarsi circa la variante parziale al Piano Regolatore Generale di Termoli propedeutica alla realizzazione dell'opera, di talché la questione assume connotati precipuamente politici, laddove si farà palese la posizione e la compattezza di quell'area politica che si va dicendo contraria alla realizzazione di tale progetto, così evidentemente dannoso per la Nostra città.

Questa volta però, qualcosa potrebbe essere dirimente e, in qualche modo, rassicurante per i Cittadini, e sarà l'intervento propizio di “Santa Elezione”... quella “Santa” che sappiamo capace, in prossimità di competizioni elettorali, di fare i più insperati miracoli; tutti, infatti, abbiamo fatto l'esperienza “mistica” di vedere materializzarsi nuovi manti stradali, aiuole rifiorite anche fuori stagione..., pulizia delle vie cittadine da far invidia anche alla più solerte delle massaie..., insomma una di quelle “Sante” che pur entrando in azione solo periodicamente, sa dire la sua.... e anche in questo caso, ne siamo certi, non lesinerà miracoli...

D'altra parte presentarsi alle imminenti amministrative comunali con un “biglietto da visita” con sovrimpressa l'immagine di Termoli “bucata” non sarebbe proprio quel che si dice “un buon viatico”, e i masticatori di politica lo sanno bene».