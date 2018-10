Toma spariglia le carte, «Non ci sarà Tunnel senza referendum»

CAMPOBASSO. Clamoroso al Cibali, anzi a Palazzo D'Aimmo.

Il Governatore Donato Toma, dopo l'illustrazione dell'ordine del giorno da parte del richiedente Valerio Fontana, definisce arrogante l'atteggiamento di chiusura del Comune di Termoli nei confronti del referendum cittadino.

«Se non saranno chiamati a decidere i cittadini di Termoli noi saremo fermamente contrari al tunnel, il buco si può fare, se la cittadinanza se ne fa carico».

Successivamente, la parola è andata alle consigliere della Lega Aida Romagnuolo e Filomena Calenda, che si sono dichiarate contrarie, anche argomentando, alla variante al Prg, mentre Nico Romagnuolo dà notizia di una nuova relazione del dirigente Manfredi Selvaggi approdata in Terza commissione e chiede la sospensione dei lavori per valutare come gestire sia la proposta di variante al Prg che la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle.

Cinque minuti, che ovviamente sono diventati più di un'ora, poiché il tempo nell'emiciclo è aleatorio. Regaleremmo un orologio al presidente Micone, che già ha avviato la seduta con oltre 75 minuti di ritardo.