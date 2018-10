Servizi e affidamenti diretti dal Comune, le regole da osservare

TERMOLI. I Giudici della prima sezione del Tribunale amministrativo regionale del Molise hanno pubblicato una sentenza (la n. 533 del 2018) secondo cui, quando i lavori o i servizi necessari ad un’Amministrazione abbiano un valore inferiore a 40mila euro, si accende la lanterna verde e ci si serve dell'affidamento diretto, senza manco l’obbligo di motivare i termini del confronto delle offerte. Com’è noto la soglia suindicata venne fissata – a suo tempo - dall'Unione europea; e, per conseguenza, il nuovo Codice degli appalti (ed il suo decreto correttivo) hanno delineato una procedura, oltremodo semplificata in cui l'esigenza di essere celeri può (anzi ‘deve’) prevalere su ogni rigido formalismo. Ne è derivato, secondo il Collegio molisano, una sorta di sistema minimo, comunque sufficiente a soddisfare le esigenze di ciascun Ente, non necessitando di particolari formalità.



Niente da fare, invece, per una Società che sia rimasta esclusa dalla procedura bandita da un piccolo Comune per servizi del tipo di quello della raccolta dei rifiuti, dell’apprestamento dei trasporti scolastici e della tumulazione delle salme al cimitero. In questi casi, che elencano prestazioni ben diverse le une dalle altre, l'Amministrazione può evitare di passare per i canali del Consip e del Mepa, acrònimo sotto cui si nasconde il mercato elettronico della Pubblica amministrazione. Poiché entrambi hanno modalità di acquisto adeguate per approvvigionamenti-standard, in questi casi, confrontare i prezzi, risulterebbe assai complicato. D'altronde la procedura negoziata (previa consultazione) è richiesta, come si è detto, solo per gli importi fra 40mila e 150mila euro, mentre al di sotto di queste cifre si può anche fare a meno del confronto delle offerte.

Né le linee-guida dell’Anac aggiungono altro ai precetti di legge, raccomandando solo di garantire la rotazione negli inviti e di scartare - in automatico - le offerte ritenute troppo basse. E quando l'ente abbia esigenze varie e più puntuali, l'incarico può essere affidato con la procedura ‘multiservice’ in nome di valide ragioni di economicità. Il modello semplificato risulta ulteriore e aggiuntivo rispetto all'itinerario negoziato (art. 63 del Codice degli appalti) che, al contrario, impone motivazioni ‘ad hoc’ e l'assegnazione in base alle ipotesi previste dal legislatore. Nella sostanza, sarà pur vero che l'attribuzione senza gara non deve diventare una specie di «zona franca», sciolta dalle leggi, e che la vigilanza dev'essere più forte visto l'alto numero di commesse che si registrano, però l'affidamento diretto sotto i 40mila euro integra un ‘iter’ in deroga ai principi di concorrenza e di non-discriminazione che richiederebbero - sempre e comunque - una procedura competitiva, fosse pure informale, in determinati casi. Insomma, occorre stare bene attenti, evitando di pensare che, da eccezioni, possano trarsi regole fisse.

Infine, per quanto concerne l'esecuzione di lavori, di servizi e di forniture di importo inferiore a 221mila euro, l'affidamento deve avvenire sempre in base ai principi di cui all'art. 30, c. 1, del decreto legislativo n. 50/2016: vale a dire economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Da buon ultimo, occorre rispettare il principio di rotazione fra le aziende al fine di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione anche ad imprese che avessero dimensioni minori.

Claudio de Luca