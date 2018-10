TERMOLI. Sull'esito della seduta del Consiglio regionale di ieri sulla variante al Prg ci sono state molte e diverse interpretazioni. Termolionline, da subito, ha parlato di un voto per non decidere, rimandando la questione in Commissione, la Terza, che si è riunita oggi e di cui a latere potrete leggerne l'esito.

Abbiamo chiesto al sindaco Angelo Sbrocca la sua di interpretazione, occasione per parlare del piano di riqualificazione del centro storico a largo raggio.