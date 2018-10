CAMPOMARINO. «Campomarino e le rotonde incomplete». Ritorna a bomba la polemica del consigliere di minoranza Luigi Romano, come sempre sollevata attraverso i social.

«Non so se per voi è normale che dopo 4 mesi la rotondo al Lido sia ancora in queste condizioni. Personalmente credo che a prescindere dalle problematiche con Telecom ed Enel, secondo me questo è menefreghismo bello e buono. Spero di sbagliarmi, ma in pompa magna il 24 giugno comunicammo il completamento della bella rotonda al Lido, il tecnico progettista intervenne sula nostra pagina dicendo che il giorno 25 sarebbero state accese le luci e che da lì a poco sarebbero state spostate le colonnine che, aimè ancora oggi persistono cosi come vedete in foto scattate illo tempore.

Spiace infierire, ma non reputo giusto che ogni lavoro fatto, resti tutto nell'incompleto abbandono.

Sarei felice se qualcuno smentisse, oppure sapesse darci ulteriori informazioni di come si sono organizzati per bloccare e sanzionare chi viene a buttare di tutto per il nostro territorio, che ci dia buone notizie sulla realizzazione della rotonda, oppure del cavalcavia sulla statale 16 Adriatica al bivio della stazione e così tante altre opere iniziate ed abbandonate.

Ma queste sono argomentazioni che affronteremo con più attenzione e nel dettaglio».