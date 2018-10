Tunnel, la Regione vuole riaprire i termini ed evitare contenziosi

CAMPOBASSO. A distanza di 48 ore la vertenza Tunnel torna d'attualità a Palazzo D'Aimmo.

Si è riunito oggi, presieduto dal Presidente Salvatore Micone, il Consiglio regionale del Molise. In apertura della seduta il Presidente della III Commissione Consiliare, Armandino D’Egidio, ha reso una relazione all’Aula sull’indagine conoscitiva compiuta dalla sua Commissione sui vari step procedimentali che hanno riguardato il progetto del tunnel di Termoli. La III Commissione era stata impegnata in tal senso dal Consiglio regionale che, nella seduta del 17 ottobre scorso, aveva approvato un ordine del giorno sul progetto di tunnel di raccordo stradale della città Adriatica. Il Presidente D’Egidio ha ricordato come la Commissione ha tenuto sul tema due sedute -ieri sera e questa mattina- ascoltando nella prima i vertici tecnici della Regione che si sono interessati per competenza all’opera.

La Commissione –ha puntualizzato D’Egidio – ha inteso “ottenere chiarimenti circa la correttezza del procedimento di approvazione del progetto con particolare riguardo all’effetto di variante al Prg nonché circa il memento conclusivo del relativo iter”. Alla luce delle perplessità emerse nelle audizioni la sessa Commissione –ha aggiunto- “ritiene opportuno che le strutture regionali competenti vengano invitate ad interloquire con urgenza con il Comune di Termoli al fine di ottenere che il procedimento di opera pubblica in variante venga rinnovato nella sua fase finale, in maniera da prevenire inutili e dannosi contenziosi”.

Nella relazione poi si da atto della segnalazione avuta circa l’imminenza della scadenza fissata dalle vigenti disposizioni per la concessione del finanziamento da parte della Regione al progetto approvato dal Comune di Termoli. Quest’ultimo, secondo la struttura regionale competente audita ieri, a riguardo, “non ha ancora fornito compiuta documentazione”.

Il Consigliere Nicola Eugenio Romagnuolo, a valle della relazione, ha chiesto ed ottenuto dall’Aula l’iscrizione e l’immediata discussione di una mozione, a firma sua e dei colleghi D’Egidio, Tedeschi, De Chirico e Fontana, tutti componenti della III Commissione, ai quali poi si è aggiunto anche il Consigliere Nola, avente ad oggetto: Variante al PRG del Comune di Termoli propedeutica alla realizzazione di un tunnel di raccordo stradale tra il porto e il lungomare nord con parcheggio multipiano interrato al di sotto di piazza Sant’Antonio e recupero funzionale dell’adiacente parcheggio multipiano area denominata Pozzo Dolce”.

Lo stesso Romagnuolo ha illustrato la mozione all’Assemblea; sono seguiti gli interventi, per esprimere le singole posizioni, dei Consiglieri Facciolla, De Chirico, Fanelli, Nola, Fontana, Greco e del Presidente della Giunta Toma. L’atto di indirizzo è stato approvato a larga maggioranza con i voti contrari dei Consiglieri Facciolla e Fanelli. La mozione, facendo sintesi delle posizioni espresse nella seduta monotematica del 17 ottobre, del lavoro svolto dalla III Commissione e del dibattito di oggi, circa il progetto della costruzione del Tunnel di raccordo stradale tra il porto e il lungomare nord di Termoli, impegna “il Presidente della Giunta regionale a trasmettere con estrema urgenza alle strutture regionale competenti la presente mozione e la relazione resa dalla III Commissione per consentire alle stesse di interloquire immediatamente con il Comune di Termoli così da ottenere che il procedimento venga verificato nella sua correttezza, in maniera tale da prevenire eventuali contenziosi e perché verifichino altresì se lo stato degli atti consenta la concessione del contributo finanziario per la realizzazione dell’opera”.