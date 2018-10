Tunnel di Termoli, firmata la mozione dal gruppo Consiliare del M5S

CAMPOBASSO. Oggi in Consiglio regionale, sono state approvate due mozioni, entrambe firmate dal gruppo Consiliare del M5S, tunnel di Termoli e Registro tumori.

La mozione relativa al tunnel di Termoli, in particolare, è stata scritta e firmata da tutti i componenti della Terza Commissione.

Grazie al consiglio monotematico chiesto dal nostro gruppo Consiliare e grazie alla decisione che ne è scaturita, di convocare con urgenza la Terza Commissione invitando le strutture regionali e i tecnici coinvolti in audizione, ad esporre tutte le procedure seguite finora, sono emerse moltissime 'incertezze' sull'operato del Comune di Termoli, sia in merito alla richiesta del finanziamento di cinque milioni di euro, sia in merito alla variante del Prg (Piano Regolatore Generale).

"Dopo tre giorni di full immersion sul tema - ha dichiarato il portavoce Valerio Fontana - è emerso chiaramente che l'amministrazione del Comune di Termoli ha commesso un pastrocchio legislativo, un pastrocchio nell'iter.

Il Comune di Termoli è convinto di aver espletato processi procedurali che sono effettivamente errati. Massimo Pillarella è stato nominato per rappresentare la Regione per un progetto di 14,9 milioni di euro e poi si è trovato a dare pareri favorevoli per altri impianti e strutture non previste nel progetto".

"Ho chiesto al Presidente Toma - ha concluso Fontana nel suo intervento - di riferire in aula gli esiti di questa analisi, appena gli verrà comunicata dalle strutture regionali competenti".