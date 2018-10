«Questa amministrazione nasce con un tunnel e muore nel tunnel»

TERMOLI. I post Facebook del portavoce del Movimento 5 Stelle Nick Di Michele hanno caratterizzato la giornata politica e non solo ieri, a Termoli. «Dite a Sbrocca e al Pd che la pacchia è finita; poi dite a Forza Italia e ai tirapiedi che il governo Movimento 5 Stelle-Lega, durerà 5 anni», chiosa l’esponente grillino, evidentemente molto ottimista.

Gli abbiamo chiesto di esplicitare meglio il pensiero sul Comune di Termoli.

«Il comune di Termoli con il suo massimo rappresentante, non esprime preoccupazioni sulla questione tunnel, non perché non sia preoccupato, ma semplicemente perché non vuole allarmare i suoi uomini e i suoi adepti. I problemi sono tanti, sia politici che tecnici, il suo partito di riferimento lo ha abbandonato, i suoi amici, assessori e presidente della vecchia legislatura regionale, non hanno più la forza per soverchiare ciò che lentamente si sta delineando.

Questa legislatura nasce con un tunnel e muore nel tunnel.

Ma ancor più perché i destini sono legati, al governo nazionale, che non accetterà mai diktat di amministrazioni poco attente al territorio e poco rispettose dei cittadini.

Ponzio Pilato Sbrocca ha tanti difetti ma un pregio, essere molto bravo nel momento delle difficoltà, a scaricare tutte le responsabilità sugli altri. Un fallimento completo. Resterà di questi pseudo politici, una rotonda una strada incastrata nella ferrovia, tanta sporcizia per le strade ed un sogno irrealizzato, quello di vivere una città vivace, eclettica, a misura di bambini, giovani ma nello stesso tempo tranquilla e sicura.

6 mesi per uscire da questo incubo. Tutti insieme possiamo farcela».