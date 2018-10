TERMOLI. Cinque giorni di fila a trattare temi cittadini e a stare con la comunità locale, per la capogruppo leghista Aida Romagnuolo. Due sedute incentrate sul tunnel, l’incontro con gli agricoltori e il fine settimana in piazza. Questa l’agenda della esponente salviniana. Ieri e oggi due i giorni dove i cittadini trovano a Termoli, sul Corso Nazionale, il gazebo fatto installare direttamente dal Aida Romagnuolo, capogruppo della Lega alla Regione Molise e dal coordinatore cittadino della Lega Termoli, Elio Scutti. Una due giorni, dove i dirigenti della Lega incontreranno i cittadini e parleranno dei mali atavici che vive quotidianamente Termoli ma, anche delle proposte che i cittadini vogliono fare per migliorare la qualità della vita anche in vista delle prossime elezioni comunali.

«E' questo il nostro obiettivo, ha dichiarato Romagnuolo, parlare con le persone, i cittadini, e spiegare loro perché a Termoli è ora di cambiare la maggioranza politica al Comune». Il gazebo sarà presente fino alle ore 13 e dalle 17 alle ore 21. Interessante e molto affollato l’incontro nella sede di via Panama col mondo dei coltivatori diretti, di giovedì scorso, «E’ un primo incontro, di altri che andremo ad organizzare con le categorie, perché vogliamo sentire i diretti interessati, in questo caso gli agricoltori per capire le esigenze e le problematiche, perché è un settore che in questi anni è stato abbandonato al proprio destino e che per la nostra regione potrebbe rappresentare una grande opportunità, anche per i tanti giovani che potrebbero trovare una occupazione nel settore, evitando l’esodo di coloro che vanno al Nord o all’Estero per trovare qualche opportunità. Ci stiamo organizzando e lavorando da mesi perché la Lega rappresenta il primo partito a Termoli e Campobasso, qui la città è stata amministrata con un oscurantismo totale, che invece di pensare ai veri interessi e alle esigenze e problematiche dei cittadini hanno pensato ad altro in cinque anni hanno pensato esclusivamente alla realizzazione del tunnel».