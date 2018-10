«Dopo l'Italia anche Termoli nel 2019 sarà a 5 stelle»

TERMOLI. Anche il portavoce del Movimento 5 Stelle di Termoli in Consiglio comunale, Nick Di Michele, ha preso parte alla manifestazione nazionale capitolina «Italia 5 stelle 2018». «Nel 2014, nella stessa location, il M5s dibatteva con i cittadini per una Italia diversa, una Italia con meno sogni e più realtà.

Dopo 4 anni di lotte in Parlamento, di dure battaglie su tutti i territori, il M5s è al governo della nazione più invidiata del mondo. Ora tocca a noi dimostrare che far meglio si può, dimostrare che i cittadini sono al primo posto di ogni agenda parlamentare.

Noi come sempre ci siamo, il gruppo da Molise, Abruzzo e anche Puglia con gli attivi del M5s Termoli è sempre presente. L’auspicio è che Italia 5 stelle 2019 possa presentare un pentastellato come sindaco termolese». Per Di Michele, « Roma e l' Italia, hanno visto il governo del cambiamento, in mezzo ai cittadini.

Un paese che cambia giorno per giorno. 143 giorni di governo, 143 giorni di unicità. Diversi provvedimenti sono stati approvati, altrettanti in questi mesi e soprattutto nel 2019 vedranno la luce. Chi beneficerà sarà il popolo italiano, un popolo che torna ad essere protagonista sui teatri mondiali. Non saranno le agenzie di rating a bloccare la strada che restituirà felicità agli italiani».