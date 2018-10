TERMOLI. «Quando si dice: il Potere!», con questa frase il presidente del comitato San Timoteo Nicola Felice commenta così la novità sulla branca di Oculistica in Molise.

«E' sempre una buona notizia apprendere il miglioramento di un servizio sanitario. Mentre Larino continua la sua battaglia, verso l'ospedale San Timoteo di Termoli, per conservare oculistica nell'ex ospedale Vietri, ora ospedale di comunità, oggi c'è stata l'inaugurazione, da parte dei vertici dell'Asrem e della regione, dell'Unità Operativa Complessa di oculistica all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Unità operativa complessa che, da quanto è dato sapere, non pare sia contemplata nell'attuale vigente P.O.S. 2015-2018 in nessun plesso ospedaliero.

Ora resta da capire cosa comporta questa scelta sull'attuale Unità operativa Semplice a valenza Dipartimentale di oculistica presente all'ospedale di Termoli.

Certo è che tenendo conto anche del rischio di chiusura del reparto di ginecologia e ostetricia, per il mancato raggiungimento del famigerato numero di 500 nati, che pare anche nel corrente anno difficilmente sarà raggiunto, venendo meno la possibilità di avere una ulteriore deroga per mantenere il punto nascita, il futuro per il San Timoteo di Termoli non potrà essere "sereno".

L'auspicio è che presto venga nominato il nuovo Commissario ad Acta, per avere, come Comitato San Timoteo, unitamente ai vertici dell'Asrem e della regione un incontro per capire quale futuro è riservato per Termoli e il basso Molise».