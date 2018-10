Nick Di Michele non ci sta: «Sbrocca sei ridicolo, la colpa è tua e di Frattura»

TERMOLI. La requisitoria del sindaco Angelo Sbrocca sul rischio chiusura del punto nascita del San Timoteo a Termoli ha scatenato l’immediata reazione pentastellata, col portavoce in Consiglio comunale del Movimento 5 Stelle Nicolino Di Michele – in arte Nick – che non ha lesinato una risposta cruda all’indirizzo del primo cittadino.

«Sindaco sei ridicolo, tutto questo succede per colpa tua e del tuo amico Frattura. Vergognati. Ma noi non siamo inutili come te, e ci daremo da fare». Poi si rivolge con un post ai lettori della pagina Facebook: «Poiché Sbrocca ha assolto bene al compito di sindaco, il 30 ottobre parte per Pompano beach (Florida) per il gemellaggio».

Infine, rincara la dose: «Il già quasi ex sindaco di Termoli, dimentica quando in Consiglio comunale nel 2015, spalleggiato dall'ex governatore Frattura, dichiarava che grazie al governo regionale e agli amici di quel governo, Termoli sarebbe diventato un polo di eccellenza, ed un punto di riferimento per il basso Abruzzo e l'alta Puglia.

Quel giorno il naso di questi due personaggi da avanspettacolo toccava il fondo della sala del Consiglio.

Infatti pur ribadendo lo sdegno per le loro scelte scellerate, loro mi apostrofavano con parole indegne.

Oggi che il fallimento della loro inutile politica, è sotto gli occhi di tutti, evocano lo spettro di un nostro disinteresse.

Beh a tutto ciò rispondo dicendo, vergognati Sbrocca, sei stato una meteora nefasta.

Noi ci opporremo a questo ennesimo furto perpetrato a danno di questo territorio, però tu devi andar via da Termoli. Fallo per l'intera umanità».