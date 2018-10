La risposta di Nick: «per te Orlando zero click, non è farina del tuo sacco»

TERMOLI. Non si è fatta attendere la replica del portavoce pentastellato Nick Di Michele al consigliere di maggioranza Mario Orlando e lo fa in modo tutt’altro che reverenziale. «L’articolo non è farina del tuo sacco, ti conosco bene. Smettetela di sputare sul Movimento 5 Stelle, mettetevi l'anima in pace perché per 5 lunghi anni il governo di questa nazione vedrà solo 2 colori: giallo e verde. Si prenderanno decisioni importanti per i cittadini, quello che voi non avete fatto per tantissimi anni.

Siete politicamente finiti, questa città tornerà a respirare aria nuova, senza te e senza personaggi di basso cabotaggio che hanno distrutto Termoli e il tessuto sociale della intera città. Non ti lambiccare il cervello, non sforzarti a scrivere, perché sei ormai segnalato fra quelli che non meritano neppure un click».