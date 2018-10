«Non è un ente inutile», l'ultimo Consiglio provinciale

CAMPOBASSO. Ultimo Consiglio provinciale prima del voto di domani che rinnoverà gli eletti, ma non il presidente, di Palazzo Magno.

Tra i tre uscenti di Termoli il solo a non ricandidarsi è Francesco Roberti, mentre Antonio Giuditta e Vincenzo Sabella tenteranno il doppio colpo, anche se il centrodestra è schierato con due liste.

Roberti si accomiata dalla esperienza istituzionale con questo pensiero: «Chiudo questa mia esperienza in Provincia con l'approvazione del dimensionamento scolastico e con la consapevolezza di aver fatto nuove esperienze ed acquisito maggiori conoscenze nella gestione della res publica. Le province non sono centri di spesa da sopprimere ma enti pubblici fondamentali per la gestione e manutenzione delle strade provinciali, scuole ed ulteriori settori se le Regioni si decidessero di concedere deleghe nella gestione di attività come il trasporto urbano e l'adozione di piani regolatori. Purtroppo in una regione piccola come il Molise una Provincia potrebbe sembrare un ente inutile o una duplicazione, ma è bene non dimenticare che le Province sono nate prima delle Regione e i costi della politica sono aumentati con le Regioni e non per le Province. Occorre una riforma sostanziale di tali Enti e garantire deleghe per la gestione ordinaria di settori strategici, sopprimendo casomai enti sub-regionali che ad oggi non avrebbero alcune senso».