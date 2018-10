Elezioni provinciali, via allo spoglio: in testa «Insieme in Provincia»

Elezioni provinciali

Elezioni provinciali

Elezioni provinciali

Elezioni provinciali

Elezioni provinciali

Elezioni provinciali

Elezioni provinciali

Elezioni provinciali

Elezioni provinciali

CAMPOBASSO. Amministratori comunali di 83 degli 84 Comuni della Provincia di Campobasso chiamati a rinnovare gli eletti di Palazzo Magno, eccezion fatta per il presidente Antonio Battista. Seggi chiusi alle 20 e subito è partito lo spoglio che sta premiando nell'urna dei Comuni fino a 3mila abitanti la lista del Governatore Toma, "Insieme in Provincia".