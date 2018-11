Elezioni provinciali, eletti Marone e Giuditta: Sabella fuori per pochi voti

CAMPOBASSO. Elezioni provinciali, lo scrutinio per il rinnovo dell'assise di secondo livello si è chiuso dopo la mezzanotte e ha premiato la lista Insieme in Provincia, espressione della maggioranza di governo regionale, capace di conquistare 6 dei dieci seggi, compreso quello attribuito a Michele Marone, che così bissa il mandato, dopo quello di consigliere comunale. Assieme a lui entrano per la medesima lista anche Simona Contucci, Alessandro Amoroso, Orazio Civetta, Angelo Del Gesso e Mariacristina Spina.

Male la seconda lista di centrodestra, pochi consensi e una sola eletta, Simona Valente.

Per Cives Provincia Democratica, la lista di centrosinistra, tre gli eletti. Primo Antonio Giuditta, quindi Giuseppe Aristotile e Giuseppe D'Elia.. Sfiorano l'elezione per poche decine di voti su un monte di 4mila Gigino D'Angelo e Vincenzo Sabella.