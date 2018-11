Dopo l'elezione, Marone: «Ora riconquistiamo Termoli e Campobasso»

TERMOLI. Quarto eletto nella lista che rappresenta l’espressione dell’attuale establishment molisano di centrodestra, «Insieme in Provincia», Michele Marone, da poco approdato alla Lega, permette così al Carroccio 2.0 di entrare in un’altra istituzione territoriale, seppur di secondo livello, come sono trasformati oggi gli Enti provinciali. Marone è il primo della lista a non essere parte di giunte, poiché a precederlo sono due sindaci e una assessora. Insomma, risultato lusinghiero per una candidatura che lo vedeva al debutto fuori dai confini termolesi.

«Sono molto contento di essere stato eletto e di aver dato una rappresentanza in Provincia al centrodestra di Termoli, di Campomarino e di altri paesi. Sono soddisfatto anche per aver portato per la prima volta la Lega in Provincia e proprio da qui partirà una nuova fase per il partito anche in vista di importanti appuntamenti come i rinnovi delle amministrazioni comunali di Termoli e Campobasso e di tanti altri comuni che ci vedranno sicuramente protagonisti. Per me inizia una nuova fase grazie a chi ha voluto credere nelle mie capacità e nella mia onestà di rappresentanza che ho sempre messo in campo negli appuntamenti elettorali.

La nostra è stata la prima lista in questa competizione frutto di un cambiamento che non solo vogliono gli elettori ma anche le amministrazioni locali che oggi più che mai cercano punti di riferimento certi per guardare al futuro con un rinnovato ottimismo in un momento in cui la crisi del mondo del lavoro continua a mettere in ginocchio tante famiglie. Per me è una nuova esperienza che affronterò con tanta passione ed altrettanto impegno.

Infine, un grande ringraziamento va a Tutti gli amici della Lega del Molise che mi hanno sostenuto con entusiasmo e mi sono stati affettuosamente vicini! Grazie!»

Questo il pensiero che il neo consigliere provinciale ha espresso a Termolionline, dopo l’avvenuta elezione.