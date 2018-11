La cinquina di Giuditta: grazie Facciolla!

TERMOLI. Non c’è che dire, cinque elezioni, tra comunali e provinciali e non ha fallito un colpo, eletto 5 volte su 5. Parliamo del bi-consigliere Antonio Giuditta, che ha addirittura primeggiato nella lista Cives Provincia Democratica, di chiara espressione di centrosinistra alle provinciali di mercoledì scorso 31 ottobre. «Sono contento del risultato – afferma Giuditta - perché comunque in una situazione del genere, dove era difficile riproporsi come centrosinistra in generale, tutto sommato abbiamo raggiunto un risultato dignitoso che in ogni caso ci deve far aprire a tante riflessioni, soprattutto alla luce del risultato delle altre liste che sono andate forti, giustamente, con il supporto del Governo regionale cosa che noi avevamo nella passata votazione. Merito va a chi ha saputo lavorare e ottenere risultati sul territorio, mi riferisco ai nostri regionali e in particolare a Vittorino Facciolla.

Mi dispiace per Vincenzo Sabella, perché meritava di essere rieletto, probabilmente se fossimo stati un po’ più compatti in generale, alcuni amministratori non erano presenti per motivi personali o perché in viaggio, avremmo raggiunto anche l’obiettivo di essere rieletti entrambi, però per il centro sinistra in generale, le elezioni pure di Pino Aristotile, e di D’Elia e la mia, comunque lascia spazio a persone che comunque hanno sempre militato nel centro sinistra, ci fa contenti.

Cercheremo di lavorare al meglio dando supporto a Battista, che è il presidente, come tutti sanno le elezioni era per il Consiglio provinciale e non per il presidente, è chiaro che nonostante ci siamo candidati, nonostante siamo andati a votare, questo tipo di normativa che prevede questo tipo di elezione non distacca ancora di più i cittadini dal mondo politico, come dire “Noi c’è la cantiamo noi c’è la suoniamo” e allora questa cosa ci fa riflettere, speriamo che questo Governo Nazionale modifichi la legge perché è una legge che non porta benefici di vicinanza con il cittadino.

Cercheremo di fare un buon lavoro nelle competenze della Provincia.

Un augurio a tutti i rieletti, soprattutto a Michele Marone nel territorio termolese».