Sabella: «Peccato, ma la vita continua e la politica pure...»

TERMOLI. Ha sfiorato la rielezione in un clima così complicato per il centrosinistra, mancata per meno di 100 voti sui quasi 4mila presi. Vincenzo Sabella commenta così l’esito delle elezioni provinciali.

«Innanzitutto mi congratulo e auguro buon lavoro al nuovo Consiglio provinciale e in particolar modo ai due consiglieri di Termoli Antonio Giuditta e Michele Marone. Ringrazio veramente di cuore tutti i colleghi consiglieri che mi hanno votato, i 6 termolesi e i 4 di altri paesi, per la mia rielezione c'è mancato veramente poco, pazienza, una opportunità sciupata per Termoli e per il basso Molise. Mi piace concludere con una frase a me cara, "la vita continua e la politica pure"!»