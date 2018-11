Tunnel, stavolta i Comitati diffidano il Comune

TERMOLI. Il Comitato Referendario e il Coordinamento No Tunnel, questa mattina si sono incontrati alle 10.30, presso la Libreria Il Ponte, per una conferenza stampa in merito alle recenti dichiarazioni dell’Amministrazione Comunale sulla presunta conclusione dell’iter autorizzativo del progetto di “riqualificazione urbana”, e sulla conseguente volontà di aggiudicare definitivamente l’appalto delle opere.

«Il sindaco ritiene (a torto) definitivamente conclusa la parte procedurale, che invece registra solo una grande confusione provocata dalle modalità illegittime con le quali è stata portata avanti la procedura di Variante al Piano Regolatore, e la mancanza di una chiara presa di posizione da parte della Regione, al contrario ampiamente preannunciata con le dichiarazioni del Presidente Toma sulla necessità del referendum consultivo.

Il Comitato Referendario e il Coordinamento No Tunnel intendono per questo portare a conoscenza dei cittadini il grave rischio cui l’eventuale aggiudicazione definitiva dell’opera esporrebbe la città intera, con il pericolo concreto di risarcimento danni milionario in caso di blocco successivo dei lavori per irregolarità.

Contrariamente a quanto sbandierato dall’amministrazione, non è stata ancora scritta la parola fine sull’iter amministrativo del "grande scempio"».

Riportiamo quello che è stato detto questa mattina in conferenza stampa.

«Anche da quanto è stato detto in III Commissione - ha detto Nicola D’Errico - mancherebbe la copertura finanziaria dei 5milioni di euro e quindi ovviamente questo è un problema di carattere regionale e investe sia tutto l’iter procedurale che è estremamente ingarbugliato e sia un’aggiudicazione definitiva senza copertura finanziaria sicuramente l’amministrazione incorrerà in una serie di problemi.

L’iter procedurale non è stato completato mancano una serie di pareri, la Regione afferma che non ha ricevuto ufficialmente parte della documentazione e manca il parere del comitato tecnico amministrativo regionale senza questo parere qualsiasi tipo di progetto con finanziamenti pubblici non può essere appaltato.

Il venire meno può bloccare l'opera? Domanda che va posta all’amministrazione che ha fatto tutto un progetto con una copertura finanziaria anche di 5milioni di euro».

«Importante adesso fare una precisazione per quello che riguarda il coinvolgimento di tutti i cittadini - ha continuato Nino Barone - perché quello che sta passando lateralmente è una cosa molto importante, l’aspetto economico.

Un estratto dal contratto che dice: “Dall’articolo 13 della bozza di convenzione firmata da amministrazione e ditta, in caso di mancata realizzazione di alcune opere o di parte del progetto per cause imputabili al Comune di Termoli, il comune si impegna a versare una penale pari al valore dell’investimento non realizzato dal concessionario e a risarcire il mancato utile quantificato in base al piano finanziario dello stesso" il che significa che se l’amministrazione comunale vuole imputare a noi l’inefficienza della realizzazione vuol dire che sta sbagliando il problema l’hanno creato gli amministratori e porterà i cittadini a pagare circa 15milioni di euro di danni nel momento dell’aggiudicazione definitiva.

Siamo in fase di aggiudicazione provvisoria e quindi invitiamo gli amministratori a soprassedere da qualsiasi attività di aggiudicazione perché sennò incorreranno in questo tipo di controversia e dovremmo pagare noi e i cittadini si dovranno rivalere su tutte queste persone.

Dopo l'intervento di Barone, la parola è passata a Stumpo, che ha detto: «I comitati non ritengono assolutamente concluso iter procedurale della variante di piano regolatore perché come abbiamo denunciato anche con il ricorso al Tar la modalità abbreviata, così la definisce il Comune, scelta per impedire la discussione in consiglio comunale e regionale è illegittima, in secondo luogo anche l’invio dei documenti e la registrazione alla regione appare confusa, non viene riportata una data certa e ci risulta da documenti della regione che questo sia stato fatto notare al Comune quindi non consideriamo concluso iter e consideriamo gravissima la decisione di aggiudicare definitivamente l’appalto.

Chiediamo che l’amministrazione si fermi in attesa che vengano chiarite le incertezze che la regione ha contribuito a creare non prendendo una posizione netta e che aspetti perché c’è in ballo il ricorso al tar che dovrebbe andare in discussione a metà novembre. Una aggiudicazione definitiva espone la città a rischi enormi di indebitamento milionario. Questo dialogo tra Regione e Comune naviga in alto mare non ci risultano contatti o decisioni ma resta il fatto che si è creata una confusione enorme che sarebbe stato facile evitare se si decideva di avere più coraggio anche da parte dell’amministrazione perché se avesse scelto di avere più coraggio anche da parte dell’amministrazione regionale

Dopo le dichiarazioni del presidente Toma ripetute più volte che in mancanza di un referendum il tunnel non si doveva costruire mi sembra molto grave che la regione taccia o lasci adito ad alcune interpretazioni».

La conferenza stampa è proseguita con l'intervento di Vutulli: «Situazione di confusione enorme anche in termini procedurali e quindi qui entra in ballo veramente le responsabilità da parte del comune che possono portare la città di Termoli a una situazione di pagamento risarcitori milionari i responsabili di questa confusione e amministrazione di Termoli sindaco assessore urbanistica rup mandrile che dovrà firmare atto di aggiudicazione, ma responsabili anche la giunta e consiglio comunale se il Comune indiceva il referendum due anni fa, non hanno voluto mai discutere di questa vicenda, hanno solo seguito quello che gli diceva il sindaco, si stanno assumendo una responsabilità enorme.

Prima ci hanno impedito di fare referendum adesso ci mettono in situazione risarcitoria, diffidiamo ad aggiudicare definitivamente, devono chiarire prima la procedura e devono aspettare il ricorso al tar che potrebbe anche darci ragione vista la mole di documenti in fase sospensiva.

Sulla questione del referendum, il sindaco la deve smettere di rifugiarsi dietro la situazione della commissione dicendo che è stata la commissione tecnica a bocciarla il referendum, l’ha bocciato il sindaco.

Proveremo a indire un consiglio comunale sul referendum sotto la spinta di Toma».

«Mandata in Regione per conoscenza la variante urbanistica non è conclusa - ha dichiarato D'Errico - sta calpestando articolo 2 legge regionale, tutte le varianti sono di competenza regionale situazione indefinita dal punto di vista del finanziamento, che se non arriva il sindaco ci sta costringendo a pagare per un’opera che non si farà mai».

Infine la conferenza si è conclusa con l'intervento di Barone: «Stanno creando un diversivo perché vogliono arrivare alla firma del contratto, vogliono imputare ai comitati civici la colpa, il Tar farà chiarezza sulla procedura e sull'interpretazione delle leggi.

Continuiamo a ritenere che ogni occasione di confronto e discussione su tutto ciò che tocca l’interesse e i beni comuni sia non solo auspicabile, ma indispensabile, e segno irrinunciabile di democrazia».