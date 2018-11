TERMOLI. «Basso Antonio Di Brino soddisfatto con Michele Maroneۚ». Nella didascalia della foto apparsa sui profili Facebook degli esponenti di centrodestra all’indomani delle elezioni provinciali del 31 ottobre scorso, che hanno sancito l’elezione del neo esponente leghista a Palazzo Magno, in una sorta di staffetta con Francesco Roberti, c’è tutto il senso di un ritrovato unanimismo all’interno dello schieramento post polista termolese.

Lontani anni luce, dunque, le lacerazioni e i distinguo che per buona parte degli ultimi 4 anni, a cominciare dal giorno dopo il ballottaggio si erano manifestati in una componente ancora ferita per la caduta della giunta di centrodestra e per l’inarrestabile avanzata dem.

A pochi mesi dal redde rationem cittadino, il clima è diverso, gli scenari anche. Prospettive di revanchismo si alternano a prese di posizione chiare contro l’attuale establishment, in una parola unità d’intenti.

«Termoli in provincia: con Michele Marone un ottimo risultato – commenta Di Brino - ho sostenuto con forza, con lealtà e onestà Michele Marone, un amico, termolese doc che si è speso sempre e soltanto per la nostra città, dimostrando con i fatti e con estrema chiarezza il suo legame profondo con Termoli. Sicuramente in Provincia farà bene per il nostro basso Molise. Ho scelto Termoli, perché Termoli deve tornare a ricoprire un ruolo importante come lo aveva tanti anni fa. Chi ieri non ha votato Termoli ha commesso un grave errore, al contrario chi ha difeso con il coltello tra i denti il nostro basso Molise ha fatto una scelta consapevole. Auguri Michele Marone e buon lavoro! Viva Termoli!».

Poche ore prima sempre Di Brino aveva lanciato la solita stoccata al primo cittadino.

«Mentre Sbrocca è a Pompano Beach, riflettevo su tunnel e referendum: nel 2014 la mia amministrazione ha garantito l'applicazione dello strumento referendario. Bene, se nel 2019 avrò la possibilità di essere candidato sindaco per la mia città, sicuramente darò la possibilità a tutti i cittadini di esprimersi sul tunnel. Gliela diamo noi una bella lezione di democrazia a Sbrocca? Intanto vi anticipo che domani sarò impegnato a Campobasso per le elezioni provinciali. Mi fermo per una piccola pausa e riprenderò il ricevimento aperto ai cittadini mercoledì 7 novembre dalle 9.30 alle 11.30».

A certificare quanto sta avvenendo nel centrodestra, anche Annibale Ciarniello, «Abbiamo fatto un gran lavoro di ricucitura nel basso Molise. Tante pressioni, ma alla fine ha vinto il buon senso e l'amore per il nostro territorio. Per quelli che hanno preferito Montenero… beh non ci sono parole e i termolesi dovranno ricordare... Del resto in pochi abbiamo avuto il coraggio di non ascoltare i famosi "ordini di scuderia"».

Insomma, per il centrodestra termolese pare finita la lunga traversata nel deserto e c’è chi è pronto già a salire sul carro.