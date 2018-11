«Porteremo Termoli a una vera metamorfosi»

TERMOLI. Prima assemblea pubblica oggi pomeriggio per un Movimento 5 Stelle a Termoli che si prepara alle elezioni amministrative di fine maggio.

Un incontro per discutere di idee, progetti e problemi riguardanti la città con i parlamentari Fabrizio Ortis e Rosa Alba Testamento e con i regionali Valerio Fontana e Andrea Greco e con il portavoce al comune Nick Di Michele.

«Una assemblea molto partecipata – commenta Di Michele – attivisti, ma anche molti cittadini hanno voluto dare la testimonianza di un desiderio: cambiare la città.

Il programma è la stella polare che guiderà questo gruppo che porterà la città ad una vera metamorfosi.

Ci sono tutte le possibilità ci sono tutti i presupposti per avere una Termoli nuova e viva».

Presente anche la portavoce al comune di Guglionesi, Giuliana Senese.

«Inoltre, da domenica 4 novembre – con gazebo in via Adriatica - a domenica 2 Dicembre saremo presenti in tutta la città con i nostri gazebo informativi, sempre per raccogliere idee e proposte per il programma. Somministreremo anche un questionario anonimo ai cittadini per capire le problematiche di ogni quartiere. Vi aspettiamo, il cambiamento inizia ora!»