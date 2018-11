«Formiamo un comitato contro la viabilità a Campomarino»

CAMPOMARINO. La nuova viabilità a Campomarino viene bersagliata da critiche feroci, non solo di opposizione. Per questo, il capogruppo di Campomarino nel Cuore, Antonio Saburro, ha lanciato questa idea sul profilo Facebook con cui sovente picchia duro sulla giunta Camilleri.

«Sono a disposizione di chiunque abbia voglia di formare un comitato per intraprendere iniziativa contro questo scempio. Se questa maggioranza non provvederà alla modifica immediata, al primo punto del programma per le elezioni di maggio.2019 ci sarà la modifica alla viabilità attuale. E adesso basta».