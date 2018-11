CAMPOMARINO. Dal 22 marzo è a tutti gli effetti parlamentare della Repubblica e stamani, a Palazzo Norante, immobile che la vide muovere i primi passi in politica ormai 9 anni, l’onorevole Giusy Occhionero ha fatto un primo bilancio della sua esperienza. Un incontro per approfondire l'attuale momento politico e illustrare l'attività fin qui svolta alla Camera dei Deputati.

Numerosi i temi trattati, sia nella conferenza che nell’intervista collettiva che ha rilasciato a fine lavori.

«Abbiamo messo in campo delle proposte per cercare di porre un freno al dissesto idrogeologico. Il Molise è tra le 12 regioni a rischio di dissesto idrogeologico e bisogna investire sul territorio. Salvini non dice che qualche anno fa aveva negato il problema del riscaldamento globale della Terra. Una iniziativa riguarda il problema delle trivellazioni in mare, è stato messo in agenda uno studio approfondito sulle trivellazioni per ampliare il discorso attraverso proposte di legge che tutelino l’ambiente anche attraverso la nostra Regione, che deve attenzionare rispetto alle scelte scellerate del governo giallo-verde che risponde con i condoni». Attenzione anche alle infrastrutture. «Vorrei preparare un lavoro parlamentare sulla viabilità, grande problema in Molise, legato anche al discorso economico, commerciale e di sviluppo complessivo della regione».

Agricoltura, cinghiali e consumo del suolo altri argomenti affrontati, per poi arrivare al sisma.

«Ho presentato una interpellanza per attivare una strumentazione per monitorare il sisma ed eventuali altri stanziamenti per eventuali fondi; è stato solo il primo passo per una successiva attività personale per la tutela dei nostri interessi».