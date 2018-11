Altri minori immigrati non accompagnati all'Aljope, la polemica a 5 Stelle

GUGLIONESI. Un post del Movimento 5 Stelle di Guglionesi torna a parlare di immigrazione in paese.

«In sordina 6 immigrati, minori non accompagnati, hanno trovato alloggio presso l'albergo Aljope a Guglionesi. Pare che gli organi preposti abbiano avvertito la municipalità venerdì della passata settimana e per la cittadinanza, che in ogni modo ha espresso parere contrario a tale insediamento, neppure un comunicato stampa. Vergogna!

In barba alle richieste dei Vigili del fuoco che pur avendo dato nulla osta al cambio di attività presso la struttura, erano e rimangono in attesa delle opere di adeguamento prescritte per le quali la Living Group aveva dichiarato la chiusura temporanea dell'attività (pur avendo personale in via continuativa all'interno della struttura). E di tutto questo l'amministrazione comunale era ed è informata e cosciente. Vergogna!

La posizione assunta dal MoVimento prescinde dalle persone ospitate, quello che si vuole sottolineare è la totale mancanza di rispetto per la popolazione locale rendendola consapevolmente ignara di quanto sta accadendo».