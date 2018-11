Palazzo Ducale, le interrogazioni a cui dovrà rispondere Puchetti

LARINO. Il consigliere di minoranza in seno al Consiglio comunale di Larino Vito Di Maria ha inoltrato un proflùvio di interpellanze (7 per l’esattezza) al Sindaco Puchetti, confidando di potere essere posto a conoscenza (nella carenza degli atti amministrativi predisposti): 1) delle modalità di assegnazione di taluni incarichi tecnici; 2) delle procedure seguite dall’Ente con riferimento alla messa a punto della Fiera d’ottobre 2018; 3) dei presupposti giuridici applicati per saldare gli stipendi al personale della Casa-albergo “Morrone”; 4) delle vicende recentemente venute alla ribalta in ordine alla sospensione – a causa di un infortunio dell’autista - del Servizio di trasporto scolastico a mezzo dello scuolabus.



Nota tecnica. Com’è noto, entro il 30 giugno, i Comuni dovevano porsi a regime con il decreto Scia 2. Le novità non avevano solo un impatto formale, essendo anche sostanziali. Perciò non occorreva semplicemente uniformare il glossario dei termini utilizzati ed il tenore della modulistica quand'anche privilegiare i meccanismi procedurali che danno al privato l’onere di dichiarare la conformità della propria attività alle leggi ed ai regolamenti. Nel medesimo filone si colloca lo stesso silenzio-assenso e, simmetricamente, "arretrano" i modelli in cui l’Amministrazione svolge una istruttoria per verificare se l’attività richiesta dal privato rispetti, o meno, i termini di legge per chiudere – alla fine - il procedimento con un provvedimento espresso. Naturalmente il legislatore ha immaginato che diminuire i casi in cui la Pubblica amministrazione faccia istruttoria procedimentale può significare anche aggravare quelli in cui diventa lei stessa controllore delle dichiarazioni, delle segnalazioni o delle autodichiarazioni private. Per conseguenza la semplificazione amministrativa cambia il modo di operare dell’Ufficio comunale che deve porsi nella condizione di individuare i casi in cui si possa (o meno) abusare della semplificazione stessa.

Nel caso di specie il cons. Di Maria ha chiesto al Sindaco di essere posto a conoscenza in ordine alle modalità di affidamento di servizi (non eccedenti il valore di 40mila euro) all’ arch. Michele Guastadisegni (ben noto agli Uffici comunali per essere presente da qualche decennio sulla scena lavorativa frentana) ed all’ing. Alfonso Moffa. A tale proposito desidera che gli si voglia precisare se siano stati rispettati i principi di trasparenza, di rotazione e di parità di trattamento nella scelta dei contraenti. Di più, per quanto riguarda l’ingegnere, vuole anche conoscere la data esatta dell’affidamento e le specifiche sull’assegnazione dell’incarico,

Per quanto concerne, infine, la Fiera d’ottobre il consigliere intende sapere “chi” abbia espresso i pareri, tecnico e contabile (non allegati all’atto amministrativo); e, con riferimento ai lavori di manutenzione dell’area fieristica (pulizia del verde, sfascio, potatura, …), con quale metodica sia stata verificata la congruità della spesa e chi abbia sottoscritto il relativo parere contabile. “Dulcis in fundo” come, e perché, sia stato assegnato l’incarico dell’apprestamento della manifestazione alla Srl ‘Cost Cam’; sulla scorta di quali pareri, pure essi obbligatori per legge, e se vi siano state altre domande.

Ultimi argomenti in esame: 1) la Casa-albergo per anziani “Morrone”; 2) il Servizio di trasporto scolastico. Per quanto concerne la prima, Di Maria intende sapere sulla scorta di quali presupposti giuridici i componenti dell’Esecutivo comunale abbiano ritenuto di potere autorizzare il Sindaco Puchetti al saldo degli stipendi ed al calcolo dei contributi e delle ritenute relativi al personale di detto Ente. Circa il secondo, il consigliere – riferendosi alle reazioni di taluni assessori e della struttura – vuole sapere perché sia stata ritenuta non condivisibile la versione fornita che (al contrario, diciamo noi, senza ricami) ha fatto la cronistoria di una vicenda dalle cui modalità può trarsi ben alto.

Claudio de Luca