Il tunnel torna in commissione

TERMOLI. I componenti delle Commissioni Consiliari IV° e III° si riuniranno in seduta congiunta, per il giorno 8 novembre alle ore 10, presso la sala consiliare, per discutere del seguente ordine del giorno:

finanza di progetto per la realizzazione di un sistema integrato per la viabilità e mobilità sostenibile del Comune di Termoli;

tunnel di raccordo stradale tra il porto di Termoli e il lungomare nord con parcheggio multiplo interrato al di sotto di piazza Sant’Antonio di Pozzo Dolce;

efficacia della variante al Prg;

varie ed evetuali.