Bellotti: M5S superficiale, nessun minore immigrato all'Aljope

GUGLIONESI. Un post del Movimento 5 Stelle di Guglionesi ha attaccato l’amministrazione Bellotti sulla vicenda immigrati.

«In sordina 6 immigrati, minori non accompagnati, hanno trovato alloggio presso l'albergo Aljope a Guglionesi. Pare che gli organi preposti abbiano avvertito la municipalità venerdì della passata settimana e per la cittadinanza, che in ogni modo ha espresso parere contrario a tale insediamento, neppure un comunicato stampa. Vergogna!»

Tuttavia, sentito telefonicamente, il sindaco Mario Bellotti ha rigettato al mittente tutte le invettive, rincarando la dose. «Come al solito il Movimento 5 Stelle non brilla per approfondire le questioni. A noi risulta che i sei minori non accompagnati siano andati a Bojano, Escludo categoricamente l’approdo a Guglionesi».