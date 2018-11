GUGLIONESI. «Anche per questa storia dell'abusivismo denigrano il Molise. Dobbiamo reagire».

Questo il monito dell’ex assessore comunale di Guglionesi e ingegnere, Antonio Lucarelli, dopo la diffusione delle statistiche che vede la nostra regione in cima alla classifica degli abusi edilizi.

«Io non ci sto! Il Molise non deve farsi trattare così!

Nel Molise, nel 2015, con la crisi dell'edilizia che in questa regione sicuramente morde più che in altre, occorrerebbe dire la tipologia degli abusi commessi e, soprattutto, il numero complessivo dei volumi autorizzati. Non certamente quella foto si potrà mai riferire al Molise, nemmeno ai tempi d'oro dello sviluppo urbanistico nel Molise c'è stata questa tipologia di abusi.

Occorre anche dire che i nostri uffici evidentemente riescono a scovare e denunciare anche gli abusi minori anche per le dimensioni dei nostri centri urbani.

Invito l'assessorato all'Urbanistica a pubblicare il numero e la tipologia degli abusi e inviare i dati ai media che hanno pubblicato la tabella».