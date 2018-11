Convocato il nuovo Consiglio comunale

TERMOLI. Il presidente del Consiglio, avvocato Manuela Vigilante, ha convocato il Consiglio comunale per il giorno 13 novembre alle ore 09, in prima convocazione e per il giorno 14 novembre alle ore 10, in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Straordinaria, per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

1. variazione della programmazione triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e del documento unico di programmazione 2018-2020, adottata con deliberazione della giunta comunale n. 217 del 18.09.2018; ratifica.



2. deliberazione di g.c. n.219 del 20.09.2018, avente ad oggetto: variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 ( art. 175, comma 4 e 5 del d.lgs. n.267/2000) – ratifica;



3. determinazione del prezzo di cessione per l'anno 2019 delle aree da destinare a residenze (legge n. 167/1962) ed attività produttive (legge n. 865/1971). art. 172 lett. "b" del decreto legislativo n. 267/2000;



4. integrazione alla deliberazione di consiglio comunale n. 46 del 18/09/2014 per l'acquisizione di area destinata agli insediamenti produttivi - "zona d3" del vigente prg;



5. Confraternita della Misericordia — costruzione di una struttura sociale per l'emergenza abitativa — estensione dell'efficacia della convenzione repertorio n. 1265 del 25/06/2003;



6. finanza di progetto per la realizzazione di un sistema integrato per la viabilità e mobilità sostenibile del comune di Termoli - tunnel di raccordo stradale tra il porto di Termoli e il lungomare nord con parcheggio multipiano interrato al di sotto di piazza Sant'Antonio e recupero funzionale dell'adiacente parcheggio multipiano area denominata "pozzo dolce"- efficacia della variante al prg;



7. delibera consiglio comunale n. 66/2010 - modalità di riscossione entrate tributarie ed extra-tributarie comune di Termoli. Provvedimenti;



8. la nuova carta dei diritti della bambina – approvazione;