ConVoi, il tour a 5 stelle approda a Guglionesi

GUGLIONESI. Il tour #ConVoi, voluto dai nostri rappresentanti in Regione, approda anche a Guglionesi. Ieri sera, 8 novembre, presso la sala Consiliare, i portavoce del MoVimento in Regione Molise: Valerio Fontana, Fabio De Chirico e Andrea Greco, hanno raccontato come le nostre istanze vengono portate all'attenzione delle istituzioni e quello che hanno intenzione di fare per il futuro, a partire da oggi in occasione del Consiglio regionale programmato per le 10.30.

Hanno discusso di lavoro e taglio ai privilegi, fondi europei e viabilità interna, ma anche di ambiente, grandi opere e sanità, della situazione post sisma e dei progetti che potrebbero migliorare la quotidianità dei guglionesani e si sono resi disponibili ad una lunga serie di domande da parte del pubblico.

"Siamo convinti che dentro le istituzioni dobbiamo portare i vostri problemi e provare in tutti i modi a risolverli. Per questo staremo sempre #ConVoi". Questo è quello che i nostri portavoce hanno tenuto a sottolineare.

“Grazie a tutti i cittadini che hanno partecipato. È stato davvero emozionante stare insieme e darsi appuntamento a prestissimo. Andiamo avanti!”, il saluto del meet-up locale.