«Partecipa: la città ha bisogno di te!» Nasce Termoli Domani

TERMOLI. La novità era attesa da tempo, un nuovo gruppo, una nuova formazione civica svincolata da liste e partiti. Si chiama Termoli domani e su Facebook è stata creata col supporto anche di altre persone, da Nicola Felice, attuale presidente del Comitato San Timoteo. «Partecipa: Termoli ha bisogno di te!» lo slogan che mira a provocare adesioni. «Da tempo con amici e conoscenti si discute delle varie problematiche che affliggono il nostro territorio: Termoli in primis.

Si giunge, quasi, sempre nella triste conclusione: Termoli è abbandonata a se stessa, e vive in un degrado assoluto! Lo si vede, ad esempio, dalla Sanità, con l’ospedale S. Timoteo, unico presidio ospedaliero per l’intero basso Molise, ormai con ruolo di "succursale" all’unico ospedale regionale “Cardarelli” di Campobasso, senza primari di reparti di ruolo ma con facenti funzioni, personale carente e che con grande difficoltà conservano la tenuta in piena efficienza dei reparti presenti, senza dimenticare il forte rischio, che permane, di chiusura del punto nascita con tutto quello che ne consegue: vera iattura! Non meno drammatico è lo stato in cui versa il Consorzio industriale, da sempre fiore all’occhiello e motrice economica dell’intera regione, oggi invece con la chiusura di numerose aziende appare sempre più un’area deserta.

A ciò va aggiunto l’inefficienza dei servizi essenziali per i cittadini come lo smaltimento dei rifiuti urbani e spazzamento delle aree pubbliche, la rete idrica, fognaria e soprattutto la depurazione, che ancora oggi dopo numerosi annunci vede irrisolto il problema impianto di depurazione del porto, la viabilità con interventi (rotonde) approssimati e strade dissestate e prive di giusta segnaletica, Per queste e tante altre criticità, che in futuro si avrà modo di meglio specificare, in previsione del rinnovo del Consiglio comunale con le elezioni prossime del 2019, si è pensato di ideare un percorso da costruire con i cittadini "liberi", iniziando con la formazione di un Gruppo (Termoli domani) su Facebook, quale piattaforma dove aderire, esporre e discutere dei problemi della nostra Città, per poi intraprendere successive iniziative: gruppi di lavoro, incontri pubblici, …, e giungere insieme ad elaborare idee, proposte e interventi da presentare e prospettare, anche ad altre realtà, e racchiuderle in un programma elettorale.

Invitiamo tutti ad aderire e partecipare al gruppo Termoli Domani, principalmente quanti hanno passione politica, senso civico e desiderio di fare esperienze mettendosi in gioco per il bene della sua città».