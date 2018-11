Giuseppe Puchetti è il nuovo presidente del Bio-distretto dei Laghi Frentani

LARINO. Il giorno 12 di novembre, presso la sede legale e operativa in Piazza Duomo in Larino, si è riunita l’Assemblea generale del Bio-Distretto dei Laghi Frentani, alla quale hanno partecipato D’Ambrosio Donato, Sindaco di Santa Croce di Magliano, Macchiagodena Nicolino, Sindaco di Montorio nei Frentani, Pietropaolo Antonietta in rappresentanza dei Produttori, Ponte Pellegrino Nino, Sindaco di Montorio nei Frentani, Primiani Raffaele, Sindaco di Ururi, Puchetti Giuseppe, Sindaco di Larino, Di Lena Pasquale, Presidente del Comitato Scientifico, Di Stasi Giovanni e Giusti Iolanda, Consigliere del Comune di Larino.

L’Assemblea ha preso atto delle dimissioni dell’avvocato Notarangelo da Presidente del Bio-Distretto del Laghi Frentani ed ha votato, all’unanimità, come nuovo Presidente il sindaco di Larino Giuseppe Puchetti.

L’incontro ha messo in evidenza la volontà dei presenti di fare del Bio-Distretto un luogo di programmazione locale dello sviluppo del nostro territorio che ha grandi potenzialità, anche con l’acquisizione di finanziamenti diretti mediante progetti tesi a creare un modello di sviluppo biologico ed alternativo. Si è proposto, altresì, il coinvolgimento degli agricoltori e produttori, quali veri protagonisti del territorio, per manifestare l’importanza dell’esistenza del Bio-Distretto quale strumento di aiuto e forza propulsiva di uno sviluppo agricolo, rispettoso dell’ambiente, in tutto il territorio.

Il Bio-Distretto ha lo scopo, infatti, di valorizzare l’economia locale e i prodotti biologici che si coniugano indissolubilmente con la promozione del territorio e delle sue peculiarità per raggiungere un pieno sviluppo delle potenzialità economiche, sociali e culturali.

Il Bio-Distretto dei Laghi Frentani rappresenta un vero e proprio motore di sviluppo per le comunità rurali, capaci di rimettere al centro del rilancio dell’economia l’agricoltura sostenibile e di qualità.