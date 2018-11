Rigenerazione Italia, in azione per Nicola Zingaretti

TERMOLI. Sabato 17 novembre si è svolto, presso il "Sottovoce Caffè" di Termoli, un incontro organizzato dai ragazzi di "Rigenerazione Italia" un movimento generazionale nato per costruire un campo politico, civico e sociale ispirato ai valori democratici e progressisti, a sostegno del candidato alle primarie per l'elezione del segretario Pd Nicola Zingaretti, alternativo a quello del governo Lega-M5S.

«È necessario proporre un nuovo modello di Partito Democratico aperto alla società civile e pronto al confronto. Tale modello può essere attuato solo da una nuova classe dirigente che veda i giovani come principali attori, per questo ci opponiamo alla riproposizione di soggetti e schemi già giudicati negativamente dai cittadini. Questa volta sono i giovani a voler essere punto di riferimento per tutti coloro che vogliono rinnovare il Partito Democraticoۚ», ha dichiarato Alfredo Marini, coordinatore in Molise di Rigenerazione Italia.

Tra i presenti: i coordinatori cittadini di Rigenerazione Italia Roberto Moscarella, Francesco Sonesi e Gianpiero Farano, la coordinatrice Molisana dell'associazione “Futura" Beatrice Matalone, il segretario del Movimento Federalista Europeo termolese Michele Giuliano e Giovanni Di Stasi in rappresentanza del movimento Molise Domani.

«Con il nostro impegno vogliamo tornare ad avere un Partito Democratico forte ed inclusivo che guardi al futuro. Vogliamo che il Presidente Zingaretti possa giungere in Molise per discutere dei temi importanti che riguardano la nostra Regione: dalle infrastrutture all'ambiente, dal lavoro allo sviluppo economico insieme a cittadini ed associazioni. Abbiamo bisogno di un nuovo inizio e di una nuova classe dirigente, crediamo che Nicola Zingaretti abbia la capacità e il coraggio di includere società civile e nuovi volti anche in Molise».