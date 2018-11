Riprende l'attività politica di Forza Nuova a Termoli

TERMOLI. Sabato pomeriggio a Termoli, presso il Circolo 78, si è tenuto un incontro promosso dalla locale sezione di Forza Nuova per testimoniare la presenza del movimento nazionalista nella città bassomolisana.

Ampia è stata la partecipazione da parte del pubblico accorso: militanti, simpatizzanti e curiosi hanno gremito la sala, per un incontro durante il quale si è parlato di patriottismo e si sono affrontate le tematiche di attualità regionale più stringenti.

All'incontro presente anche Nicola Ninni, segretario regionale di Forza Nuova, che ha illustrato finalità e battaglie portate avanti da FN in Molise, inaugurando la stagione di tesseramento 2019.

Ad introdurre i lavori Franca De Santis, responsabile della sezione termolese, già candidata alle scorse elezioni politiche in regione, la quale ha focalizzato l'attenzione sull'importanza, oggi, di una rinascita in senso nazionalista delle piccole realtà come il Molise, depauperate selvaggiamente dalla globalizzazione.

Nel corso della serata sono intervenute anche altre persone, ideologicamente vicine a Forza Nuova, che hanno colto l'opportunità per rimarcare come anche in Molise il vento patriottico è tornato a spirare più forte che mai, e solo percorrendo la strada del recupero delle tradizioni e delle identità si potrà traghettare il paese fuori dal pantano.