Aria da separati in casa nel centrodestra

TERMOLI. Prove di leadership o braccio di ferro? Separati in casa o famiglia scoppiata?

E’ normale che il centrodestra termolese, quello dell’opposizione, perché altri non ne rinveniamo oltre al palazzo di città, faccia due conferenze stampa nella stessa mattina.

Che succede nel centrodestra termolese?

Nel momento in cui sembrava scoppiata una pace improvvisa, quella sancita dall’abbraccio di Antonio Di Brino a Michele Marone, con tanto di sostegno alle ultime elezioni provinciali, endorsement condiviso anche da Annibale Ciarniello, Forza Italia, con Francesco Rinaldi e Francesco Roberti sull’argomento più importante per la politica cittadina, il progetto del Tunnel, si sono sganciati dalla logica dei ricorsi e degli esposti, preferendo non abdicare alla Magistratura, ma continuare a condurre l’azione politica sul territorio. Una reazione rispetto al passaggio di Marone nelle fila della Lega, che ha posto fine a quel patto federato tra i tre presentato non più tardi dell’aprile 2017. Possiamo immaginare dunque una coalizione in pieno riposizionamento, anche su presupposti di maggiore prospettiva vista la riconquista del governo regionale.

Da qui alle amministrative di maggio dovranno trascorrere ancora sei mesi e spiccioli, ma se consideriamo il periodo di presentazione delle liste e le imminenti festività natalizie, non rimangono che 5 mesi scarsi per affinare candidature, liste e primogeniture eventuali.

Uno schieramento che, dunque, al momento appare assai fluido e al quale si potrebbe anche agganciare Remo Di Giandomenico, pronto a rivendicare una candidatura piena a sindaco, sarebbe verosimilmente il canto del cigno della sua carriera politica, visto che ha compiuto a inizio novembre 74 anni, pronto anche a risaldare ipotetiche fratture o armare la sua classica e tradizionale gioiosa macchina da guerra.