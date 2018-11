TERMOLI. Nell'ultimo Consiglio comunale i consiglieri del gruppo di Forza Italia si sono astenuti dalla votazione sulla variante al Prg per il Tunnel, e ne spiegano il motivo: finché la Regione non si esprime, prima non si può agire in nessuna direzione. «Oggi abbiamo un deliberato del Consiglio, ma la Regione non si è espressa: questo è un atto regolamentare non autorizzatorio: la variante deve essere pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Molise, ma il Consiglio regionale tace.

Le varianti vanno pubblicate, perché dopo la pubblicazione si possono fare atti di diffida e se il Comune voleva fare il tunnel doveva diffidare il consiglio regionale. Abbiamo visto un consiglio regionale che gioca a palla avvelenata: In cinque anni abbiamo parlato di aria fritta, ecco perché ci siamo astenuti.»

Per le amministrative Forza Italia è orientata verso volti giovani e nuovi ed è aperta al rinnovamento:

Rinaldi: «Ci sono tante persone che non se la sentono di tesserarsi ma vogliono dare il proprio contributo, persone indipendenti che vogliono collaborare con il progetto.»

Roberti: «Auspico che a Te­rmoli si trovi nuovo candidato giovane, che abbia avuto qualche esperienza politica che si renda disponibile a fare il candidato e il sindaco».