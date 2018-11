Tunnel, quando l'assessore Di Baggio scrisse a Toma

TERMOLI. Come abbiamo riportato giorni fa, toccherà attendere il 5 dicembre per avere delle nuove rispetto ai ricorsi al Tar sul progetto del tunnel e della variante al Prg, tutti propedeutici alla riqualificazione del centro storico che si è imposta l’amministrazione Sbrocca.

E’ notorio come in molti sperassero che fosse la Regione Molise a togliere le castagne dal fuoco, bocciando in sede di Consiglio a Palazzo D’Aimmo la variante al Piano regolatore generale adottata ad aprile e luglio e di cui recentemente è stata dichiarata anche l’efficacia. Novanta giorni dal primo agosto trascorsi pressoché invano, se non per un paio di sedute dell’assemblea istituzionale dove si sono fatti esercizi di stile dialettico e politico e promossa una istruttoria alquanto inutile.

Ma c’è un documento che in tutto questo bailamme di intenti, attese, auspici e mancanze, non era emerso, ma è circolato in fotocopia nelle ultime ore e finito anche in mano ai più ostici avversari di questa rivoluzione urbanistica.

E’ la lettera indirizzata al presidente della Giunta regionale del Molise Donato Toma dal suo diretto rappresentante con delega all’Urbanistica, l’assessore Roberto Di Baggio.

Scrive Di Baggio a Toma: «In riferimento alla nota inviata dal Comune di Termoli e acquisita al protocollo regionale n. 101686 dell’1.08.2018, avente a oggetto “Finanza di progetto per la realizzazione di un sistema integrato per la viabilità e mobilità sostenibile del Comune di Termoli – tunnel di raccordo stradale tra il Porto di Termoli e il Lungomare Nord”, visti gli atti a essa collegati, in particolare la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 27.07.2018, si espongono le seguenti considerazioni: il procedimento di variante puntuale allo strumento urbanistico vigente, conseguente all’approvazione del progetto in oggetto, si è perfezionato, ed è quindi da ritenersi concluso, con la sopra citata deliberazione del Consiglio comunale.

Infatti, come evidenziato anche nella nota comunale n. 101686, già richiamata, il Consiglio comunale ha in doppia battuta (adozione e approvazione) approvato il progetto in questione, a ratifica dell’esito della conferenza dei servizi e della determinazione conclusiva del Rup. Ai sensi dell’articolo 19 del dpr 327/2001, quando l’opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al Piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all’articolo 10, comma 1, del suddetto dpr, ovvero anche mediante conferenza di servizi. L’articolo 4 della legge regionale n. 7/1973, come modificato dalla legge regionale n. 10/2011, testualmente recita: “Alle conferenze di servizi volte alla valutazione di interventi che, ai sensi della vigente normativa, comportano varianti agli strumenti urbanistici la Regione partecipa attraverso un rappresentante unico, individuato dalla Giunta regionale, la cui manifestazione di volontà espressa in sede di conferenza di servizi tiene luogo degli atti dell'Amministrazione. In mancanza di individuazione da parte della Giunta regionale, il rappresentante unico è il Direttore generale. Il Direttore generale può delegare un dirigente, o, se necessario, un funzionario assegnato alla struttura regionale competente. L'amministrazione indicente la conferenza di servizi, non oltre trenta giorni antecedenti la data fissata per la prima riunione, trasmette la documentazione necessaria per l'istruttoria al rappresentante unico ed a ciascuna struttura regionale competente al rilascio di pareri, nulla-osta o assensi comunque denominati nell'ambito del procedimento di variante urbanistica. Il rappresentante unico acquisisce assensi, autorizzazioni, nulla-osta e pareri comunque denominati di competenza di strutture regionali, che li rilasciano nel termine di quindici giorni dalla ricezione della relativa documentazione o delle necessarie integrazioni. Ove lo ritenga necessario per la valutazione contestuale dei vari interessi coinvolti, il rappresentante unico convoca una conferenza interna di servizi alla quale i rappresentanti delle strutture regionali interessate sono tenuti a intervenire. Al termine dei lavori della conferenza interna di servizi il rappresentante unico regionale redige il verbale di conclusione del procedimento interno che costituisce la posizione della Regione in seno alla conferenza di servizi”. E infatti, la Giunta regionale, con deliberazione n. 145 del 24.04.2017, ha nominato l’ingegner Massimo Pillarella quale “Rappresentante unico per la Regione Molise” in seno alla conferenza di servizi indetta dal Rup (l’architetto Livio Mandrile, ndr) per esaminare i diversi interessi pubblici coinvolti nel procedimento. Il Rappresentante unico, acquisiti i pareri di tutti gli Uffici regionali coinvolti, ha espresso in seno alla conferenza, in modo univoco e vincolante, l’assenso della Regione Molise sulla variante urbanistica. Il Consiglio comunale, nella deliberazione n. 29, al punto 5 del dispositivo, ha dato atto che la “variante è approvata secondo le disposizioni dettate dalla legge della Regione Molise 22 maggio 1973, n. 7 e che sarà trasmessa per l’effetto alla Regione Molise a cura del settore comunale competente. Pertanto, a mio avviso, il procedimento di variante si è concluso con l’ultima deliberazione del Consiglio comunale, già sopra richiamata, che ne ha disposto l’approvazione.

La delibera, quindi, solo per opportuna conoscenza, è stata trasmessa alla Regione Molise. Nessun ulteriore adempimento, né dalla Giunta, né dal Consiglio regionale, è richiesto dalla normativa regionale vigente. E’ appena il caso di evidenziare che, tuttavia, con la modifica introdotta alla legge regionale n. 7/1973 a opera della legge regionale n. 10/2011, il Consiglio comunale è stato, a mio modesto parere, di fatto spogliato delle sue competenze in tutti quei casi, come quello di specie, in cui i Comuni dispongano la variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’articolo 10 del dpr 327/2001, ossia attraverso il ricorso alla conferenza di servizi. Sempre a mio parere, sarebbe più corretto, nel pieno rispetto delle competenze in materia urbanistica assegnate dalla legge ai vari Enti, se nella summenzionata legge regionale fosse previsto un passaggio in Consiglio regionale prima dell’espressione del parere vincolante del Rappresentante unico in sede di conferenza di servizi. Le suesposte considerazioni, comunque, rappresentando il mio personale punto di vista, costituiscono un semplice contributo rispetto all’ulteriore approfondimento, relativo al procedimento in oggetto, che la competente struttura tecnica regionale vorrà fornire». In pratica, l’assessore Di Baggio sottolinea a Toma come la precedente maggioranza avrebbe dovuto prendere posizione in Consiglio, prima di inviare l’ingegner Pillarella a formalizzare l’assenso di Palazzo Vitale. La stessa maggioranza che finanziandola, o ovviando l’iter del finanziamento da 5 milioni di euro (viste le attuali contestazioni dell’architetto Giuseppe Giarrusso all’amministrazione Sbrocca) aveva comunque avallato politicamente il piano di riqualificazione del centro storico, blindandolo nella conferenza di servizi.