TERMOLI. Piano spiaggia al palo a Termoli? Sembrerebbe di sì e non stiamo nemmeno parlando dell'esito del ricorso al Tar Molise.

Se il direttore dell’Urbanistica della Regione Molise Giuseppe Giarrusso vuole mettere il freno al finanziamento sul Tunnel, Mauro Di Muzio ha scritto chiaro e tondo lo scorso 8 novembre all’amministrazione Sbrocca che il piano spiaggia adottato a luglio, per via dell’emendamento di Andrea Casolino approvato in aula, deve ricominciare daccapo l’iter. Insomma, l’ennesima doccia fredda. A brandire il documento, ieri mattina nella saletta delle opposizioni, è stato un folto gruppo di rappresentanti politici e istituzionali di centrodestra. Assente giustificato Annibale Ciarniello, impegnato fuori sede per motivi di lavoro, è toccato ad Antonio Di Brino e Michele Marone scagliare addosso alla maggioranza nuovi strali, rinforzati dalla dialettica di esponenti di Lega e Fratelli d’Italia, come Luciano Paduano e Franco Baccari.

Di Brino ha ripercorso tutto l’iter che ha portato all’adozione del piano spiaggia, comprese le sue perplessità emerse nelle varie fasi, attaccando anche al ricorso eccessivo dei consulenti legali pugliesi, come l’avvocato Derobertis, artefice del parere che sbloccò l’emendamento Casolino. Di Brino individua nell’assessore Ferrazzano il protagonista in negativo della vicenda e ne ha chiesto pubblicamente le dimissioni. Insomma, uno strappo significativo, visto che era stato il suo principale collaboratore nella sua sindacatura. Diversi motivi alla base di questa richiesta, con un Di Brino già proiettato alle elezioni amministrative dell’ultima domenica di maggio.