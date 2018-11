Scutti, Lega: «Solo unito il centrodestra può vincere a Termoli»

TERMOLI. “Come spesso dice il nostro capogruppo della Lega alla Regione Molise Aida Romagnuolo, se il centrodestra a Termoli e a Campobasso va diviso, di sicuro si perderanno le elezioni alle prossime amministrative del maggio 2019, cioè si perderà un’occasione unica ed irripetibile. Perdere le elezioni a Termoli, significa tradire ancora una volta i cittadini e il territorio, per cui mai come in questo momento sento come dirigente della Lega di Salvini, la necessità di richiamare al buon senso e a quel tipico senso di responsabilità tutti i partiti tradizionali del centrodestra termolese e, quei movimenti o associazioni che, unitamente a noi della Lega, vogliono fare un percorso che ci porti a vincere le prossime elezioni al Comune di Termoli, ci porti cioè, ad una condivisione comune di un percorso che bisognerà fare obbligatoriamente insieme”.

Così Elio Scutti, coordinatore cittadino della Lega Termoli. "Sono dell'avviso - ha continuato Scutti - che se vogliamo vincere le prossime elezioni comunali anche a Termoli, dobbiamo riproporre la stessa formula che ha portato alla vittoria alla Regione il presidente Toma e la coalizione di centrodestra, dobbiamo quindi lavorare per essere tutti sereni e tranquilli e soprattutto cercare di coinvolgere al progetto, ripeto, tutti i partiti e i movimenti presenti in Consiglio Regionale ma anche i movimenti e le associazioni locali che con noi vogliono contribuire a gestire il Comune di Termoli. Sono dell'avviso - ha proseguito Scutti - che i toni anche duri espressi da Francesco Roberti e Antonio Basso Di Brino, dovranno trovare nelle sedi opportune il momento del dialogo, della riflessione e di trovare con la dovuta tranquillità e serenità, la strategia comune per battere un centrosinistra ormai in estinzione e soprattutto il Movimento 5 stelle. Uniti si vince - ha concluso Scutti - mentre divisi si perde e, noi della Lega, non vogliamo per nessuna ragione rinunciare alla vittoria.