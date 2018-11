Rose, leggi e sanità: dedica della Ministra Grillo alle donne del Basso Molise

LARINO. Non è passata inosservata la consegna delle 130 rose di carta con cui il Comitato Basso Molise per il Bene Comune ha omaggiato la Ministra della Salute Giulia Grillo, ancora attesa alla sua visita nel Molise.

E lei dedica loro il traguardo legislativo maturato nelle ultime ore e che si lega a filo doppio con la questione della nomina del commissario alla sanità in Molise.

«Abbiamo raggiunto un risultato importantissimo in settimana: la commissione Finanze del Senato ha approvato un emendamento fortemente voluto dal MoVimento 5 Stelle che ristabilisce l'incompatibilità tra il commissario per il piano di rientro sanitario e ogni altro incarico istituzionale. Stop al 'doppio ruolo' governatore-commissario permesso dal governo Renzi per l'amico De Luca. Questa è una norma per me molto importante perché per risanare una regione con la sanità in crisi servono figure tecniche e non politici. Voglio dedicare questa vittoria anche al comitato “donne e mamme del Basso Molise" che mi hanno regalato queste bellissime rose di carta durante l’incontro al Ministero e che mi hanno manifestato la necessità avere in fretta un commissario».

Non si è fatta attendere nemmeno la chiosa dello stesso Comitato. «Noi ci siamo. Una dedica importantissima».