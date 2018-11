Il presidio in via Montecarlo Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Come da programma e da relativo annuncio, nuova tappa a 5 stelle ieri nell’ambito del Tour dei quartieri. Stavolta il portavoce in Consiglio comunale Nick Di Michele col locale meet-up si è recato ieri pomeriggio a Colle della Torre, uno dei quartieri più lontani dalla città, un quartiere tranquillo, negli anni abbandonato da tutte le amministrazioni degli ultimi 25 anni – asserisce Di Michele – i cittadini sono cittadini ovunque, hanno pari diritti e stessa dignità ma purtroppo non è sempre così.

Colle della Torre merita rispetto un rispetto che va oltre l'appartenenza, che va oltre le scelte politiche. Il Movimento 5 Stelle, con i suoi questionari vuol capire direttamente dai cittadini la nuova idea di città, città vissuta in tutte le sue strade ed in ogni vicolo. Anche a dicembre continuerà il tour, sempre tra la gente fino a maggio 2019».

Stamani, invece, sotto la pioggia, presidio in via Montecarlo, dinanzi al nuovo mercato che sarà inaugurato nelle prossime settimane.