Inquinamento dell'aria e nuclei industriali, Fontana: non abbiamo dati sufficienti

TERMOLI. Il consigliere regionale pentastellato di Termoli Valerio Fontana preoccupato dalla rete di rilevazione dell'inquinamento dell'aria nei due principali distretti industriali del Molise.

«Di inquinamento dell'aria si è parlati ieri in Terza commissione, Si sono appena conclusi i lavori della terza Commissione. Abbiamo discusso di qualità dell’aria e abbiamo audito tutti i dirigenti, i commissari e i direttori tecnici dell’Arpa.

Ho chiesto delucidazioni sull’attuale rete di monitoraggio presente sul territorio regionale, in particolare modo nell’area dei tre inceneritori di Venafro (la città con l’aria più inquinata del Molise) e nel nucleo industriale di Termoli, dove ci sono tre industrie chimiche.

Su quest'ultima, è emersa la presenza di tre centraline di proprietà Sorgenia, che quindi non fanno parte della rete ufficiale e che risultano non correttamente posizionate come prevede la legge.

Non ci sono specifiche centraline dell’Arpa né nel nucleo industriale di Termoli né a ridosso dei tre inceneritori dell’area venafrana.

Questo vuol dire che non abbiamo dati ufficiali nelle due aree più inquinate del Molise e che i dati a disposizione sono solo quelli forniti dalle aziende titolari degli stessi impianti.

Noi vogliamo che questi due territori rientrino nella rete di monitoraggio ufficiale dell’Arpa Molise, così da avere dati oggettivi sulla qualità dell’aria che respiriamo.

Qui è in gioco la salute dei molisani!