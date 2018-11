Personale all'asilo e associazioni, Fratelli d'Italia contro Bellotti

GUGLIONESI. La componente locale di Fratelli d’Italia picchia duro sull’amministrazione Bellotti. «Che cosa sta succedendo nella politica guglionesana? Che cosa sta succedendo dal 10 giugno, quando Guglionesi è stata chiamata al voto?» E’ la domanda posta dal circolo Fdi guglionesano, che lavora in silenzio senza troppo apparire. Circolo che esce “allo scoperto” per denunciare fatti verificabili che starebbero accadendo nel centro bassomolisano.

«Ci sono persone che lavoravano nella scuola materna comunale ‘Mimì Del Torto' e che sono state messe da parte con la logica dello spoil system. Come si spiega questo? Stesso copione per alcune associazioni, rimaste, ed altre lo saranno a breve, senza sede. Come si spiega questo? Sui campi sportivi comunali assistiamo a un indicibile scaricabarile. Ritrovare un regolamento mai messo in atto, dalle precedenti amministrazioni, e attuarlo ora. Perché? Perché se gli altri sono riusciti a non attuarlo, sono riusciti a far usufruire gratuitamente dei campi sportivi, questa amministrazione non riesce? Rimaniamo sconcertati. E vogliamo delle risposte».