Pd Guglionesi: «Sempre al fianco dell'Amministrazione Bellotti»

GUGLIONESI. In una nota a firma della segrataria Annamaria Becci, il circolo Pd di Guglionesi esprime il pieno sostegno all'Amministrazione comunale guidata da Mario Bellotti:

«Fanno riflettere le domande di quanti in questi giorni si sono interrogati sull’operato dell’Amministrazione: il Circolo Pd si sofferma a rammentare che dal 10 giugno ad oggi l’amministrazione del nostro Comune si è trovata a gestire tante vicissitudini, forse non del tutto chiare e trasparenti a chi non vi è addentro.

Per anni abbiamo avuto amministratori che non hanno amministrato con regole e senso civico.

Oggi, anche se da pochi mesi eletti e con tutte le difficoltà per gli eventi sismici e naturali che tutti come comunità abbiamo vissuto, l’Amministrazione si è impegnata dal primo momento nella risoluzione dei problemi e continua quotidianamente nell’ascolto di quanti hanno vissuto o vivono disagi, sicuramente di non facile o immediata risoluzione.

Per le altre osservazioni riportate nei vari articoli postati, in questi giorni, da singoli o da gruppi politici sostenitori della legalità, onestà e rispetto delle regole, vogliamo affermare che si tratta solo di falso rispetto e sensibilità. Il circolo del Pd condivide pienamente la linea adottata dall’amministrazione che applica e ripristina regole accantonate per anni, forse per falso buonismo, ma sicuramente non vantaggiose per tutta la comunità.

Possiamo affermare, come circolo, che saremo sempre al fianco dell’amministrazione per condividere ogni iniziativa che segua i criteri di onestà, di trasparenza e legalità.»