«Ricettività dimezzata e pochi servizi», il freno al turismo

TERMOLI. La denuncia di perdita di posti letti e sulla carenza di ricettività ha segnato l’intervento del sindaco di Termoli Angelo Sbrocca agli Stati generali del Turismo e della cultura. «Gli Stati generali del turismo sono una grande opportunità per noi che rappresentiamo le istituzioni, non solo perché ci danno la possibilità di fare il punto sull'attuale stato del turismo in Molise, ma soprattutto perché ci consentono di valutare le reali opportunità e potenzialità del territorio grazie al confronto.

Termoli, come tutti sappiamo, è tra le città molisane che hanno il maggior potenziale attrattivo e, quasi certamente é quella con il numero più alto di turisti. Negli ultimi tre anni la nostra città ha fatto registrare un notevole incremento di presenze, di turisti italiani e stranieri, raggiungendo punte di oltre 150mila persone in occasione degli eventi di maggiore richiamo.

Questo da un lato ci riempie d'orgoglio perché significa che le scelte che stiamo operando sanno intercettare diverse tipologie di turisti, (diverse tipologie di eventi culturali, sagre, concerti per giovani, etc) dall'altro però deve fungere da stimolo per continuare a lavorare per migliorare l'offerta turistica.

Siamo infatti consapevoli di quelle che sono i vulnus del nostro territorio prima fra tutte la carenza di posti letto: purtroppo è ormai noto che la ricettività nella nostra città si è quasi dimezzata a causa della Legge sul Piano Casa che ha consentito, anche per la città di Termoli, il cambiamento di destinazione da Albergo a residenze. Cosa che nelle altre regioni non è assolutamente consentito nelle città turistiche.

Tra le altre pecche c’è la scarsa capacità di accoglienza, pochi servizi turistici come guide, interpreti, rete con i comuni dell'interno. Ma siamo anche ben consci di quelli che sono i nostri punti di forza: spiagge bellissime e a misura di bambino, ampia gamma di eventi estivi diversi per genere, buona cucina, bellezza, varietà e vicinanza del territorio circostante.

A conclusione del mio intervento voglio solo citare lo stupore di alcuni ospiti nazionali e internazionali che arrivano a Termoli e in Molise per i nostri eventi che arrivando qui non si aspettavano tanta bellezza e che, stupiti, un po' per gioco ma anche sinceramente, ci hanno chiesto la cittadinanza onoraria.

Ecco, questo è il concetto che mi piace ribadire, i nostri ospiti non si sentono dei turisti ma si sentono cittadini perché evidentemente il calore e la qualità della nostra accoglienza li fa sentire tali.

E allora è in questa direzione che vogliamo indirizzare il nostro turismo, ovvero nel creare dei 'cittadini temporanei': viaggiatori in grado di sentirsi perfettamente a proprio agio tra le vie del borgo, sulle nostre spiagge, nei tanti locali di cucina marinara, e in cammino alla scoperta delle tante bellezze naturalistiche e archeologiche del Molise.

Sono sicuro che questo è l'obiettivo da raggiungere e che sarà più semplice se lavoreremo tutti nella stessa direzione».