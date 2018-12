Post sisma e Palio di San Nicola, la Romagnuolo a Guglionesi

GUGLIONESI. «Ritengo necessario ed opportuno, che la comunità di Guglionesi merita una particolare attenzione da parte delle istituzioni e della Regione Molise, soprattutto per quello che questo paese e i suoi meravigliosi cittadini rappresentano nel tessuto sociale del Basso Molise. Invitata dal consigliere comunale di Guglionesi Barbara Morena, amministratore questo particolarmente attivo nel sociale e persona con una spiccata personalità artistica, ho avuto modo di parlare con lei del mio personale impegno, perché il "Palio di San Nicola", abbia nel prossimo anno 2019 il suo giusto riconoscimento storico e culturale da parte dell'assessorato regionale al turismo, facendolo inserire nel Piano Regionale del Turismo e quindi di usufruire dei previsti contributi». E' quanto dichiarato da Aida Romagnuolo capogruppo della Lega alla Regione. Sempre a Guglionesi, ha continuato Romagnuolo, ho poi incontrato il sindaco Mario Bellotti e il vice sindaco Giuliano Senese, amministratori per davvero competenti e disponibili, per parlare esclusivamente del sisma che ha colpito il loro comune nell'agosto scorso, di infrastrutture e, in particolare dei previsti contributi per l'autonoma sistemazione e della ricostruzione. Ho ritenuto opportuno, ha concluso Romagnuolo, informare il sindaco Bellotti che a breve saranno disponibili i primi fondi.